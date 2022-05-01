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    Гранада — Сельта. Смотреть онлайн в прямом эфире

    01.05.2022 в 17:15 начнется матч в Ла Лиге Гранада — Сельта

    Футбол Примера (Ла Лига) Гранада Сельта Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 17:15 01.05.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Гранада — Сельта в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Сельта» — «Гранада» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гранада» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.62.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гранада»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Гранада — Сельта.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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