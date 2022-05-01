В 16:00 01.05.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Клермон» — «Брест» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брест» — «Клермон». Коэффициент ставки — 2.33 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брест»).

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