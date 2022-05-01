начнут матч в 19:00 в чемпионате России по футболу, 01.05.2022.

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Ахмат» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.14 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ЦСКА»).

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