В 19:30 30.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав российской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Локомотив» — «Зенит» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93 .

. Календарь и таблица РПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Зенит»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Зенит — Локомотив.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100USD Новым игрокам