начнут матч в 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 30.04.2022.

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Уотфорд» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Уотфорд» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.81 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Уотфорд»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Уотфорд — Бёрнли.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100USD Новым игрокам