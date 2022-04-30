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    Сампдория — Дженоа. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.04.2022 в 19:00 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Сампдория — Дженоа

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    Сампдория и Дженоа начнут матч в 19:00 в чемпионате Италии по футболу, 30.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Дженоа» — «Сампдория» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сампдория» — «Дженоа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Дженоа»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сампдория — Дженоа.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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