В 22:00 30.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Сент-Этьен» — «Ренн» 0:5 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ренн» — «Сент-Этьен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ренн»).

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