В 23:00 30.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Атланта Юнайтед» — «Монреаль» 3:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Монреаль — Атланта Юнайтед.

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