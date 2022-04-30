начнут матч в 19:30 в АПЛ, 30.04.2022.

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Лидс» 7:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лидс» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.15 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Манчестер Сити»).

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