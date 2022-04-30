начнут матч в 17:00 в английском Чемпионшипе, 30.04.2022.

Последний матч между собой: «Борнмут» — «Блэкберн Роверс» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Блэкберн Роверс» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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