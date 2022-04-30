ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать
  • 16:05
    • «Сочи» на выезде разгромил «Рубин» со счётом 6:0
  • 15:59
    • «Урал» обыграл «Динамо» благодаря дублю Бикфалви
  • 17:12
    • Сандро Шварц объяснил причины поражения «Динамо» в матче с «Уралом»
  • 17:08
    • «Реал» и «Эспаньол» объявили стартовые составы на матч 34-го тура Примеры
  • 17:01
    • «Алавес» вырвал победу у «Вильярреала»
    Все новости спорта

    Атлетик — Атлетико. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.04.2022 в 22:00 начнется матч в испанской Примере Атлетик — Атлетико

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетик Атлетико Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Атлетик и Атлетико начнут матч в 22:00 в испанской Примере, 30.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Атлетико» — «Атлетик» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Атлетико» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Атлетик — Атлетико.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Притормозит ли «Локо» рвущийся к золоту «Зенит»?
  • «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Шмели» сыграют на расслабоне
  • «Боруссия» Д — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • «Реал» еще на шаг станет ближе к титулу?
  • «Реал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 19:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры