В 21:45 05.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

Последний матч между собой: «Аккрингтон Стэнли» — «Уиган» 1:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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