Последний матч между собой: «Болгария U21» — «Уэльс U21» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс U21» — «Болгария U21». Коэффициент ставки — 2.07.
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