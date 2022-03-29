начнут матч в 17:00 в группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 29.03.2022.

Последний матч между собой: «Болгария U21» — «Уэльс U21» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уэльс U21» — «Болгария U21». Коэффициент ставки — 2.07.

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