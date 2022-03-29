Последний матч между собой: «Испания U21» — «Словакия U21» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия U21» — «Испания U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Испания U21»).
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