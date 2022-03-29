В 17:00 29.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Испания U21» — «Словакия U21» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словакия U21» — «Испания U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Испания U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Словакия U21 — Испания U21.

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