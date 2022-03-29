начнут матч в 19:00 в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 29.03.2022.

Последний матч между собой: «Фарерские острова U21» — «Северная Македония U21» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Северная Македония U21» — «Фарерские острова U21». Коэффициент ставки — 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фарерские острова U21»).

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