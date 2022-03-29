Последний матч между собой: «Швейцария U21» — «Нидерланды U21» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нидерланды U21» — «Швейцария U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.59.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Нидерланды U21»).
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