начнут матч в 17:00 в группе C отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 29.03.2022.

Последний матч между собой: «Литва U21» — «Мальта U21» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальта U21» — «Литва U21». Коэффициент ставки — 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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