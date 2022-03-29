В 14:00 29.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Шотландия U21» — «Казахстан U21» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Казахстан U21» — «Шотландия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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