Последний матч между собой: «Молдавия U21» — «Гибралтар U21» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гибралтар U21» — «Молдавия U21». Коэффициент ставки — 4.00.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Молдавия U21»).
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