В 14:00 29.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Молдавия U21» — «Гибралтар U21» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гибралтар U21» — «Молдавия U21». Коэффициент ставки — 4.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Молдавия U21»).

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