Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австрия U21» — «Норвегия U21». Коэффициент ставки — 2.01.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Австрия U21»).
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