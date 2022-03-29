В 19:00 29.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австрия U21» — «Норвегия U21». Коэффициент ставки — 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Австрия U21»).

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