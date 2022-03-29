начнут матч в 19:00 в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 29.03.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Андорра U21» — «Чехия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «Чехия U21»).

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