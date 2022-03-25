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    Колумбия — Боливия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.03.2022 в 02:30 начнется матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу Колумбия — Боливия

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    Колумбия и Боливия начнут матч в 02:30 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу, 25.03.2022.

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    Последний матч между собой: «Боливия» — «Колумбия» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колумбия» — «Боливия». Коэффициент ставки — 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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