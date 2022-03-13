В 22:45 13.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Марсель» — «Брест» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брест» — «Марсель» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Марсель»).

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