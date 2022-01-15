Вулверхэмптон — Саутгемптон: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав АПЛ.

В турнирной таблице «Вулверхэмптон» занимает 8 место с 28 очками, «Саутгемптон» — 12 место с 24 очками.

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Вулверхэмптон»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.97.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».

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