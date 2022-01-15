Вольфсбург — Герта прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

В турнирной таблице «Вольфсбург» занимает 14 место с 20 очками, «Герта» — 13 место с 21 очком.

Последний матч между собой: «Герта» — «Вольфсбург» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вольфсбург»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «Герта». Коэффициент ставки — 1.87.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» — «Герта».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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