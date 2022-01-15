Вольфсбург — Герта прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Вольфсбург» занимает 14 место с 20 очками, «Герта» — 13 место с 21 очком.
Последний матч между собой: «Герта» — «Вольфсбург» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вольфсбург»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вольфсбург» — «Герта». Коэффициент ставки — 1.87.
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