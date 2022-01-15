Унион — Хоффенхайм: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

В турнирной таблице «Унион» занимает 7 место с 28 очками, «Хоффенхайм» — 3 место с 31 очком.

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Унион» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Унион» — «Хоффенхайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Хоффенхайм»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Унион — Хоффенхайм.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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