Уимблдон — Моркам прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Уимблдон» занимает 20 место с 25 очками, «Моркам» — 21 место с 23 очками.
Последний матч между собой: «Моркам» — «Уимблдон» 3:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Уимблдон»).
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