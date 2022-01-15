Штутгарт — РБ Лейпциг прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

В турнирной таблице «Штутгарт» занимает 15 место с 18 очками, «РБ Лейпциг» — 9 место с 25 очками.

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Штутгарт» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Штутгарт»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «РБ Лейпциг». Коэффициент ставки — 2.28.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» — «РБ Лейпциг».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам