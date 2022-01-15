Шеффилд Уэнсдей — Плимут Аргайл прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Шеффилд Уэнсдей» занимает 9 место с 37 очками, «Плимут Аргайл» — 7 место с 43 очками.
Последний матч между собой: «Плимут Аргайл» — «Шеффилд Уэнсдей» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).
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