Сент-Этьен — Ланс прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Ланс» — «Сент-Этьен» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Ланс». Коэффициент ставки — 2.14.

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