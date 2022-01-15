Престон Норт Энд — Бирмингем Сити прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Престон Норт Энд» занимает 14 место с 31 очком, «Бирмингем Сити» — 19 место с 27 очками.

Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Престон Норт Энд» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Престон Норт Энд»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Престон Норт Энд» — «Бирмингем Сити».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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