Питерборо Юнайтед — Ковентри Сити прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Питерборо Юнайтед» занимает 22 место с 19 очками, «Ковентри Сити» — 10 место с 34 очками.
Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Питерборо Юнайтед» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
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