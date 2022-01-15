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    Питерборо Юнайтед — Ковентри Сити прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

    Питерборо Юнайтед — Ковентри Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии
    В 18:00 начнётся прямая трансляция матча «Питерборо Юнайтед» — «Ковентри Сити» в английском Чемпионшипе.

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    В турнирной таблице «Питерборо Юнайтед» занимает 22 место с 19 очками, «Ковентри Сити» — 10 место с 34 очками.

    Последний матч между собой: «Ковентри Сити» — «Питерборо Юнайтед» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Питерборо Юнайтед» — «Ковентри Сити».

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