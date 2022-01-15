Норвич Сити — Эвертон: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице «Норвич Сити» занимает 20 место с 10 очками, «Эвертон» — 15 место с 19 очками.

Последний матч между собой: «Эвертон» — «Норвич Сити» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвич Сити» — «Эвертон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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