Ньюкасл — Уотфорд: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

В турнирной таблице «Ньюкасл» занимает 19 место с 11 очком, «Уотфорд» — 17 место с 13 очками.

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Ньюкасл» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Уотфорд». Коэффициент ставки — 2.91.

Календарь и таблица АПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ньюкасл»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ньюкасл — Уотфорд.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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