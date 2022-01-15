Нигерия — Судан прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нигерия»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нигерия» — «Судан». Коэффициент ставки — 2.07.
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