Нигерия — Судан прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D футбольного кубка Африки-2021.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нигерия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нигерия» — «Судан». Коэффициент ставки — 2.07.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Нигерия» — «Судан».

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