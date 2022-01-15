Линкольн Сити — Кембридж Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Линкольн Сити» занимает 16 место с 28 очками, «Кембридж Юнайтед» — 17 место с 27 очками.

Последний матч между собой: «Кембридж Юнайтед» — «Линкольн Сити» 1:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Линкольн Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Линкольн Сити» — «Кембридж Юнайтед».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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