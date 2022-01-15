Куинз Парк Рейнджерс — Вест Бромвич прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Куинз Парк Рейнджерс» занимает 5 место с 41 очком, «Вест Бромвич» — 4 место с 42 очками.

Последний матч между собой: «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич». Коэффициент ставки — 2.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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