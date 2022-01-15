Кёльн — Бавария: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В турнирной таблице «Кёльн» занимает 6 место с 28 очками, «Бавария» — 1 место с 43 очками.
Последний матч между собой: «Бавария» — «Кёльн» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бавария»).
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