Кёльн — Бавария: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

В турнирной таблице «Кёльн» занимает 6 место с 28 очками, «Бавария» — 1 место с 43 очками.

Последний матч между собой: «Бавария» — «Кёльн» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кёльн» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бавария»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кёльн — Бавария.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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