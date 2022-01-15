Хаддерсфилд Таун — Суонси: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В турнирной таблице «Хаддерсфилд Таун» занимает 6 место с 40 очками, «Суонси» — 18 место с 27 очками.
Последний матч между собой: «Суонси» — «Хаддерсфилд Таун» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Суонси»).
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