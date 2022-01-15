Гвинея-Бисау — Египет прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D футбольного кубка Африки-2021.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гвинея-Бисау» — «Египет». Коэффициент ставки — 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Египет»).

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