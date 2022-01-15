Фулхэм — Бристоль Сити прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Фулхэм» занимает 2 место с 48 очками, «Бристоль Сити» — 15 место с 30 очками.
Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Фулхэм» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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