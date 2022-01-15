Флитвуд Таун — Ротерхэм Юнайтед прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Флитвуд Таун» занимает 19 место с 25 очками, «Ротерхэм Юнайтед» — 1 место с 50 очками.
Последний матч между собой: «Ротерхэм Юнайтед» — «Флитвуд Таун» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Ротерхэм Юнайтед»).
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