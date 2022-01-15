Дерби Каунти — Шеффилд Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Дерби Каунти» занимает 24 место с 11 очком, «Шеффилд Юнайтед» — 13 место с 32 очками.

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Дерби Каунти» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Дерби Каунти»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Дерби Каунти — Шеффилд Юнайтед.

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