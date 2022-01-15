Челтнем Таун — Чарльтон Атлетик: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В турнирной таблице «Челтнем Таун» занимает 13 место с 30 очками, «Чарльтон Атлетик» — 14 место с 29 очками.
Последний матч между собой: «Чарльтон Атлетик» — «Челтнем Таун» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
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