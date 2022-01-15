Болтон Уондерерс — Ипсвич Таун прямая трансляция 15.01.2022, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Болтон Уондерерс» занимает 18 место с 26 очками, «Ипсвич Таун» — 11 место с 35 очками.

Последний матч между собой: «Ипсвич Таун» — «Болтон Уондерерс» 2:5 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Болтон Уондерерс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Болтон Уондерерс — Ипсвич Таун.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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