Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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