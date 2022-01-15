Астон Вилла — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.16.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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