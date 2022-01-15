Аккрингтон Стэнли — Сандерленд: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Аккрингтон Стэнли» занимает 10 место с 35 очками, «Сандерленд» — 2 место с 50 очками.

Последний матч между собой: «Сандерленд» — «Аккрингтон Стэнли» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Сандерленд»).

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