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    Сенегал — Гвинея прямая трансляция 14.01.2022, смотреть онлайн

    Сенегал — Гвинея: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Кубок Африки-2021 Сборная Сенегала Календарь Кубка Африки
    В 16:00 начнётся прямая трансляция матча «Сенегал» — «Гвинея» в группе B футбольного кубка Африки-2021.

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    Последний матч между собой: «Сенегал» — «Гвинея» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сенегал» — «Гвинея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сенегал» — «Гвинея».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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