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    Ливерпуль — Арсенал Лондон: смотреть онлайн трансляцию 13.01.2022

    Ливерпуль — Арсенал Лондон: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ливерпуль Арсенал
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» в кубке Лиги Англии.

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    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» 4:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ливерпуль»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Арсенал Лондон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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