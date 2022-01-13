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    Камерун — Эфиопия прямая трансляция 13.01.2022, смотреть онлайн

    Камерун — Эфиопия: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Кубок Африки-2021 Сборная Камеруна Календарь Кубка Африки
    В 19:00 начнётся прямая трансляция матча «Камерун» — «Эфиопия» в группе A футбольного кубка Африки-2021.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Камерун»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Камерун» — «Эфиопия». Коэффициент ставки — 2.95.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Камерун» — «Эфиопия».

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